Benjamin Castaldi : Petits bobos après sa "grosse frayeur" en Corse

C'est dimanche 21 juillet 2019 que Benjamin Castaldi avait annoncé s'être blessé lors de ses vacances. "Un grand merci aux équipes des urgences de Porto-Vecchio, qui malgré des conditions de travail difficiles, m'ont pris en charge hier soir avec gentillesse, professionnalisme et bienveillance après un plongeon maladroit ! Et dédicaces aux équipes de l'hôtel Moby Dick qui ont été top", avait-il écrit sur Twitter. Les internautes apprenaient alors qu'une chute du ponton de l'établissement était à l'origine de l'hospitalisation de l'animateur. Fort heureusement, depuis, tout va mieux !

Il s'agit du deuxième pépin de santé en l'espace de quelques mois pour le chroniqueur de TPMP. En décembre dernier, après un accident de moto, il avait subi une grosse opération. "Le bilan : j'ai la jambe dans le plâtre, il y a des vis et des plaques. C'est de la mécanique comme dirait l'autre. C'est un peu long à se réparer, mais ça va se réparer. J'espère vous retrouver très vite et je vous embrasse tous très fort", avait-il déclaré. Puis, face à l'animateur vedette de C8, Benjamin Castaldi révélait en juin dernier qu'une plaque avait bougé et qu'il pourrait prochainement repasser sur le billard !

En attendant, il continue de profiter du soleil et des plages d'eaux turquoise de Porto-Vecchio, en Corse, avec sa famille.