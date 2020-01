Benjamin Castaldi très ému : confidences touchantes sur son père

Personne ne touche au papa de Benjamin Castaldi ! Jeudi 9 janvier 2020, dans Touche pas à mon poste (C8) Cyril Hanouna a posé une question sensible d'actualité à l'ensemble de ses chroniqueurs, à savoir : "Les stars doivent-elles prendre parti concernant les grèves et les manifestations contre la réforme des retraites ?" Un sujet qui a visiblement divisé les personnalités présentes sur le plateau... Mais lorsque Raymond Aabou a opposé un "non" ferme en évoquant le cas des comédiens, Benjamin Castaldi est monté au créneau pour défendre son père, Jean-Pierre Castaldi.

"Dans le cas de ma famille, mes grands-parents ont toujours pris position, c'est une tradition familiale", explique l'animateur de 49 ans à ses camarades. "En ce qui concerne les people, tu dis que ce sont des nantis. Mon père a 75 ans, il bosse parce qu'il peut pas faire autrement. S'il s'arrête de bosser, il n'a pas de retraite...", affirme-t-il, visiblement ému par ces soudaines confidences. "Mon père, s'il ne va pas jouer au théâtre tous les soirs... il est fatigué, il a 850 euros par mois. Donc on ne peut pas toujours dire que les people sont des salopards. Moi, ça me fait de la peine !", conclut-il sèchement, très remonté contre les propos de son camarade.

Mais l'ancien animateur de Secret Story (TF1) n'a pas seulement pris la défense de son père. Tenant à défendre tous les acteurs et autres intermittents du spectacle, il n'a pas hésité à ajouter "qu'être comédien est un sacerdoce". Une réplique à propos de laquelle certains autres chroniqueurs ont exprimé leur accord, notamment la doyenne, Isabelle Morini-Bosc, qui s'est empressée de se ranger de son côté.

Raymond Aabou, quant à lui, n'a pas répliqué, mais il est apparu très attentif et assez gêné à l'écoute de ces confidences poignantes.