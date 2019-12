Bernard (L'amour est dans le pré) en couple et retrouvailles avec des anciens

En 2016, Bernard, un céréalier des Pyrénées, intégrait le casting de la onzième saison de L'amour est dans le pré (M6). À 60 ans, l'agriculteur invitait Michèle (58 ans) et Nadine (53 ans) chez lui. Malgré l'écrasante présence de Nadine, le sexagénaire avait fini par se rapprocher de Michèle avec qui il s'était présenté lors du bilan. Pourtant, six mois plus tard, les fans apprenait que leur histoire avait pris fin. Mais aujourd'hui, Bernard a retrouvé l'amour dans les bras d'une mystérieuse femme.

Et c'est sur le compte Instagram de Pierre et Frédérique, probablement le couple le plus marquant de l'émission, qu'on peut avoir des nouvelles de Bernard. En escapade à Toulouse, il a retrouvé les deux amoureux, ainsi qu'un autre agriculteur, Gilles, ancien candidat céréalier de la neuvième saison, en 2014. "Du pré à la ville, il n'y a qu'un pas ! Retrouvailles avec nos voisins d'Occitanie dans la ville rose le temps d'un dîner... Merci pour cette douce soirée avec Bernard le Pyrénéen de la saison 11 et sa compagne Caroline, Gilles le meunier gersois de la saison 9", écrivent les tourtereaux. Ainsi, même si l'heureuse élue de Bernard n'apparaît pas sur la photo, on apprend qu'elle se prénomme Caroline. Gilles, quant à lui, semble être venu en célibataire.

Sur la photo, les quatre compères s'affichent tout sourire place du Capitole, à Toulouse, malgré la fraîcheur de la soirée.