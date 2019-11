Bernard Minet va reprendre ses chansons en version heavy metal... pour Noël !

Les truffes en chocolat, les journées plaids et les feux de cheminée, ça va bien cinq minutes. Les vrais fans des fêtes de Noël auront autre chose à faire cette année, s'ils veulent dépoussiérer ce programme mollement installé depuis la nuit des temps. En lieu et place, pour peu que vous puissiez vous rendre du côté de Limoges, c'est en musique que vous vous préparerez à ingérer votre quota annuel de calories – et ce, en l'espace de 48 heures, aux alentours du 25 décembre. Bernard Minet, le seul, l'unique complice de Dorothée et d'Ariane, peut-être le moins musclé des Musclés de TF1, donnera de la voix pour le Festival organisé par l'association Exécution... qui a pourtant réuni, pour sa 27e édition, un line up de musique exclusivement métal.

Vous ne rêvez pas. Au côté de groupes tels que Betraying The Martyrs, Edge of Paradise ou encore Shaârghot, Bernard Minet dénotera légèrement... mais pas tant que ça. Si vous avez suivi sa carrière de près, vous saurez que le musicien s'est consacré, dans les années 1990, à la création de génériques de dessins animés. Et c'est bien ce répertoire qu'il a prévu d'interpréter, mais à la sauce Heavy Metal s'il-vous-plaît. "Tous les tubes de votre enfance (Dragon Ball Z, Les Chevaliers du Zodiaque, Denver, Olive et Tom et bien d'autres) dans des nouvelles versions", annoncent les programmateurs du festival. Voilà qui vaut très certainement le détour en Haute-Vienne !