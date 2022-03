Bernard Montiel au bord du "malaise" face à sa supposée fille cachée dans TPMP

Ce lundi 14 mars, Touche pas à mon poste a démarré par une sacrée surprise qui a laissé Bernard Montiel légèrement fébrile. Une jeune femme prénommée Carine a débarqué sur le plateau de l'émission. Les chroniqueurs devaient alors deviner l'identité de la jeune femme. Rapidement, ils ont trouvé qu'elle aurait un lien très a priori étroit avec l'un des membres autour de la table : Bernard Montiel. Carine, née en 1992, affirme sur Twitter être la fille cachée de l'ancienne star de Vidéo Gag. Ce dernier aurait eu une aventure avec "Mimi", sa mère assistante de production à l'époque : "Le but, c'était de te voir, c'était de se voir. [...] Ça regarde ma maman et toi, aujourd'hui, elle n'est pas là. Elle ne le sait pas" a expliqué Carine dans le talk-show.

Face à un tel discours, Bernard Montiel était partagé entre la perplexité et la tristesse pour la jeune femme, lui qui était certain de n'avoir aucun lien de parenté avec elle : "Est-ce que je peux dire tout simplement que ce n'est pas possible ? Carine je vous respecte" a-t-il lancé avant de réitérer ses propos. Sauf que cette interrogation n'est pas passée du côté de l'invitée : "Vous n'allez pas me dire que ma maman m'a menti là-dessus, ce n'est pas possible !" Démuni, Bernard Montiel n'avait pas d'autres choix que celui de réduire à néant les espoirs de son interlocutrice : "Écoutez, je vous en parlerai parce que c'est sérieux. Je sens que ça vous affecte. Moi, ça me gêne par rapport à vous parce que c'est faux."

Après plusieurs minutes de palpitation, d'incompréhension et d'angoisse face à Carine, Bernard Montiel a pu prendre son souffle. La jeune femme ne s'appelait pas Carine mais Sarah et a été embauchée comme comédienne pour faire une blague à celui qui faisait tant rire les autres dans Vidéo Gag. Autant dire que le soulagement s'est tout de suite lu sur le visage de Bernard Montiel : "Elle m'a fait peur, bravo" a-t-il admis en applaudissant le jeu de l'actrice. S'il soutient que rien de tout cela n'était possible, l'ancien collègue d'Olivia Adriaco n'a pas caché avoir eu des sueurs froides : "Je crois que je vais avoir un malaise". Il y a heureusement échappé !