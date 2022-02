Björn Ulvaeus d'ABBA annonce son divorce après 41 ans de mariage

La nouvelle est tombée ce mercredi, l'une des figures emblématiques du groupe ABBA a décidé de mettre fin à sa relation longue de 41 ans.

La star d'ABBA, Björn Ulvaeus 76 ans et sa femme Lena Kallersjo 73 ans ont pris la décision de se séparer après 41 ans de mariage mais prévoient de rester "proches amis" et de continuer à profiter des vacances en famille ensemble. Le couple a donné naissance à deux enfants mais s'est promis de passer de rester proches amis. Dans un communiqué transmis à HuffPost UK, le couple désormais séparé à déclaré "après des nombreuses années merveilleuses et bien remplies, nous avons décidé de prendre des chemins différents. Nous restons bons amis et continueront à célébrer les anniversaires de nos petits-enfants et des autres membres de la famille."

Björn et Lena se séparent quelques mois après que ce dernier ait recommencé à travailler avec son ex-femme et partenaire d'ABBA Agnetha Faltskog, 71 ans, afin de préparer Voyage, le premier album depuis 40 ans du célèbre groupe suédois. Björn Ulvaeus a eu 2 enfants avec sa première femme, Linda 48 ans et Peter 44 ans puis deux autres avec Lena, Emma 40 ans et Anna 35 ans. Björn et Agnetha s'étaient rencontrés quand cette dernière n'avait que 19 ans et que lui en avait 24. Ils s'étaient presque immédiatement mariés en 1971, peu avant que leur groupe connaisse un succès international. Ils avaient commencé à connaître des difficultés six ans plus tard avant d'officialiser leur divorce en 1979, à la grande déception des fans.

A peine une semaine plus tard le chanteur s'est mis à sortir avec Lena, une présentatrice de télévision suédoise qui était reconnue pour être un sosie de sa première femme. Enfin le couple s'était marié deux années plus tard en 1981... Cette séparation marque-t-elle le retour du couple mythique d'ABBA des années 1970 ?