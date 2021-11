ABBA : Le groupe, choqué, met sa promo en pause après la mort de deux fans

Voilà un triste évènement qui gâche un peu la fête. Alors que les fans d'ABBA étaient ravis de la sortie, vendredi 5 novembre 2021, de leur nouvel album intitulé Voyage, un drame est venu ternir l'euphorie. Lors d'un concert hommage au groupe, deux personnes ont trouvé la mort.

Mardi 2 novembre, dans une salle de concert à Uppsala (à 70 km au nord de Stockholm), un octogénaire est mort en tombant de sept étages, vraisemblablement de façon accidentelle, tuant un autre spectateur dans sa chute rapporte l'AFP. Ces deux fans assistaient au spectacle Thank you for the music, en hommage aux oeuvres de Björn Ulvaeus et Benny Andersson, les deux membres masculins d'ABBA, avec notamment des reprises du groupe.

Suite à ce drame, le groupe à qui l'on doit les tubes Waterloo - qui leur a fait gagner l'Eurovision en 1974 -, Dancing Queen, Take A Chance On Me ou encore Mamma Mia a partagé un communiqué. "En raison de l'évènement tragique à un concert d'hommage en Suède hier soir, nous avons décidé de repousser à demain la publication de notre vidéo de notre futur concert", ont-ils indiqué. Une pause de seulement 24 heures dans leur promo.