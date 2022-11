Black Friday 2022 : cet écoute-bébé phare est à moins de 70 €

Cet écoute-bébé audio Philips Avent est le bon plan phare du moment sur Amazon

Lorsque votre enfant fait la sieste ou dort dans sa chambre, les parents sont logiquement toujours inquiets d'éventuels problèmes. Pour les apaiser, cet écoute-bébé audio Philips Avent ultra performant est la clé. Et la chance est de votre côté puisqu'il est en promo sur Amazon. Il passe ainsi de 100,34 € à 69,99 €. Une réduction de 30 % qui vaut vraiment le coup pour un produit très pratique comme celui-ci. C'est ainsi plus de 30 € que vous allez pouvoir économiser. On dit merci à la Black Friday Week !

La Black Friday Week vous permet d'économiser 30 € sur cet écoute-bébé

Est-ce que notre bébé respire bien ? Est-ce que son sommeil n'est pas trop agité ? Est-ce qu'il pleure ? Lorsqu'on laisse son enfant seul pendant les moments de repos, les interrogations se multiplient. Alors pour se rassurer et pouvoir intervenir rapidement si besoin, l'écoute-bébé audio Philips Avent est votre meilleur allié. Avec le son clair et sans grésillement qu'il émet, vous pouvez entendre le moindre bruit de votre bébé.

Grâce à sa technologie DECT, la connexion est en plus 100% privée et sécurisée. Vous ne subirez aucune interférence d'autres appareils de la maison ou des possibles babyphones de vos voisins. Vous n'entendrez que votre bébé et lui seul.

Sa portée de 50 m en intérieur et jusqu'à 330 m en extérieur vous permet en plus de vaquer à vos occupations diverses en toute tranquillité. Et avec son mode Smart Eco, vous consommez de moins en moins d'énergie au fur et à mesure que vous vous rapprochez de votre enfant. Idéal pour une connexion au top la nuit. Les 18 h d'autonomie de cet écoute-bébé audio Philips Avent évitent en plus qu'il soit constamment branché.

Et pas besoin de faire de savants calculs pour évaluer la distance à laquelle vous vous trouvez, vous êtes directement alertés si vous êtes trop loin ou que l'appareil manque de charge. Autre fonctionnalité bien pratique, cet écoute-bébé fait aussi veilleuse et berceuse. Choisissez parmi 5 chansons différentes et apaisez les nuits de votre bébé. Et si vous souhaitez lui parler pour l'aider à se rendormir, l'appareil agit comme un talkie-walkie. Votre enfant sera en sécurité à coup sûr !