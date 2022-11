Black Friday 2022 : les bons plans du mercredi 22 novembre à ne pas rater

Achetez le cododo Neste Up de Kinderkraft sur Amazon à 84,00 €

En tant que jeunes ou futurs parents, vous souhaitez sûrement passer les premières nuits de votre bébé à ses côtés. Mais vous voulez également lui offrir son petit espace indépendant pour ses siestes. Et si je vous dis qu'il existe un lit pouvant réunir ses deux désirs ? Ne cherchez plus, le cododo Neste Up de Kinderkraft est ce qu'il vous faut. Sa réduction vient en plus tout juste de passer de 23 % à 40 %. Une affaire en or. Ce produit vous reviendra donc à 84,00 € au lieu de 139,00 €. Soit une économie folle de plus de 55 €. Ajoutez-le sans plus attendre à votre panier avant le sold-out !

Ce modèle 2-en-1 peut jouer le rôle d'un lit classique avec son matelas dur, parfait pour un bébé, et son drap inclus. Sa matière en filet sur les côtés vous permet en plus de voir si votre petit va bien à n'importe quel moment. Sa respiration sera également améliorée grâce à la bonne circulation de l'air. Et en un claquement de doigts, ce lit peut devenir un cododo au moment de dormir. Les sangles le maintiendront bien attaché à votre couchage. Et pas d'inquiétude, ses 5 niveaux de hauteur lui assurent de s'adapter à tous les lits.