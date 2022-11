Black Friday : les meilleures offres du 26 novembre sur Amazon

Achetez la poubelle à couches avancée Twist&Click de Tommee Tippee sur Amazon à 24,00 €

Les couches usées, on a beau dire, ça ne répand pas la meilleure odeur qui soit. Si on les laisse quelques jours dans la poubelle de sa cuisine ou sa salle de bain, bonjour les dégâts. Alors pour ne pas avoir à porter des masques à gaz, la poubelle à couches avancée Twist&Click de Tommee Tippee est à adopter d'urgence. Et sa promo sur Amazon ne vous fera pas hésiter longtemps. Ce n'est plus 32,99 € mais seulement 24,00 € que vous aurez à payer pour vous la procurer. Une très belle économie de 27 % ! On fonce vers cette poubelle magique à moins de 25 €.

Sa protection anti-odeur va vous changer la vie ! Innovante, elle tourne au moment où l'on jette la couche pour envelopper celle-ci de façon individuelle. Résultat : aucune senteur nauséabonde même avec le couvercle ouvert. Une révolution ! Elle neutralise en plus 99 % des potentiels germes nocifs grâce à ce fameux film multicouches et antibactérien. Pratique, vous pouvez y stocker jusqu'à 28 couches. Un beau gain de place ! Cette poubelle se dote en plus d'une dimension écologique. Les châssis de la recharge sont en effet recyclés et constitués à 98 % de plastique recyclé. Un produit bon pour la famille et la planète en somme !

5. Procurez-vous cette barrière de sécurité Safe&Lock bois métal de Badabulle de qualité pour moins de 50 €