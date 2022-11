Black Friday Week : Des brosses à dents électriques de haute qualité pour moins de 65 €

La super réduction de ce coffret de deux brosses à dents électriques Oral-B Pro 3900N disponible sur Amazon

Pour éblouir tout son monde pendant les fêtes de fin d'année, une bonne hygiène dentaire et primordiale. Si l'on souhaite une efficacité maximale, plus de doutes, c'est vers le coffret de deux brosses à dents électriques Oral-B Pro 3900N qu'il faut se tourner. Il est en plus en promo pour cette Black Friday Week. Vous ne débourserez que 64,99 € et non 74,83 € comme auparavant. C'est ainsi une économie de 13 % que vous allez réaliser. Deux brosses à dents électriques de qualité pour moins de 65 €, on fonce.

Des brosses à dents Oral-B ultra qualitatives pour moins de 65 €

Vous souhaitez des dents plus blanches et saines que jamais ? Parce que le brossage manuel laisse souvent des résidus, la brosse à dents électrique est la solution toute trouvée. Et quitte à se lancer, autant investir dans de la qualité supérieure avec "la marque la plus utilisée par les dentistes eux-mêmes". Vous l'aurez compris, il s'agit bien d'Oral-B et son coffret de deux brosses à dents électriques Pro 3900N.

Ces modèles nettoient en profondeur les gencives sans les fragiliser. L'indicateur de pression 360° émet en effet un signal rouge lorsque vous appuyez trop intensément sur vos dents. Vous êtes alertés directement et vous ajustez en temps réel ! Il est possible de choisir entre trois modes de brossage parmi lesquels "nettoyage quotidien" et " nettoyage sensible". Avec l'option "blancheur", dites adieu aux tâches qui gâchent la surface de vos dents. Votre sourire va rayonner.