Bobby Brown : La cause de la mort de son fils Bobby Jr. révélée

Bobby Brown Jr. est décédé le 18 novembre 2020. Cette disparition coïncidait avec le 5e anniversaire de la mort de sa demi-soeur Bobbi Kristina, commémoré en juillet dernier. La fille de Bobby Brown et Whitney Houston est morte le 25 juillet 2015 à l'âge de 22 ans. Elle avait passé près de 7 mois dans le coma. Nick Gordon, son mari, est mort le 1er janvier 2020 d'une overdose d'héroïne.

Bobby Jr était lui aussi dans la musique. Le jeune homme faisait du rap et avait sorti son dernier single, Heart on Ice, au mois de mars. Avant sa mort, il avait également promis à ses followers un nouveau morceau et un nouveau clip, intitulé Say Something.

Son papa Bobby Brown fut un des membres historiques du groupe New Edition. Il est également connu pour sa relation abusive avec Whitney Houston, marquée par une consommation de drogues très excessive. L'icône du R&B est morte le 11 février 2012 à l'âge de 48 ans, noyée dans la baignoire de sa suite au Beverly Hilton Hotel. Un rapport toxicologique révélait la présence de plusieurs drogues, dont de la cocaïne, du cannabis et du Xanax, dans son organisme.

En janvier 2012, Bobby Brown perdait son père, Herbert.