Bobby Brown en deuil : son fils Bobby Jr est mort à 28 ans

Bobby Jr était lui aussi dans la musique. Le jeune homme faisait du rap et avait sorti son dernier single, Heart on Ice, au mois de mars. Bobby Brown Jr avait également promis à ses followers un nouveau morceau et un nouveau clip, intitulé Say Something.

Son papa Bobby Brown fut un des membres historiques du groupe New Edition. Il est également connu pour sa relation abusive avec Whitney Houston, rythmée par une consommation de drogues excessive. L'icône du R&B est morte le 11 février 2012 à l'âge de 48 ans. En janvier de la même année, Bobby Brown perdait son père, Herbert.

L'info de la mort de Bobby Jr a ému des milliers d'internautes. Plusieurs abonnés Instagram du défunt ont exprimé leur détresse en commentant sa dernière photo mise en ligne au mois d'octobre. Au moment où nous écrivons ces lignes, le papa endeuillé Bobby Brown n'a pas encore réagi publiquement à la disparition de son fils.