Bons plans : découvrez notre Top 3 des promotions qu'il ne fallait pas rater cette semaine !

La poussette Giulia

Afin de préparer avec soin l'arrivée de votre bébé, il est important de lui choisir une poussette de qualité, où il pourra commencer sa vie de manière confortable et sereine ! Le mieux est de se tourner vers une poussette évolutive afin de ne pas avoir à la changer dès lors que votre enfant aura grandi !

C'est le cas de la poussette Giulia de Nania ! Cdiscount vous propose de découvrir son pack complet composé de la poussette, d'un siège auto ainsi que de nombreux accessoires qui vous faciliteront la vie au quotidien !

Avec elle, vous serez prêt(e) à affronter toutes les balades en sérénité ! Ses roues maniables et pivotantes vous permettent de pousser votre enfant avec facilité, y compris sur les terrains les plus difficiles d'accès. Une nacelle est incluse et se transforme en siège quand votre bébé deviendra un enfant ! Vous pourrez installer la nacelle face à vous sans problème afin que vous puissiez toujours garder un oeil sur votre enfant.

Lorsqu'il sera plus grand, vous pourrez installer le siège face à la route afin qu'il puisse découvrir le monde ! Concernant le siège auto, cet accessoire indispensable est homologué selon la norme ECE R44/04 ce qui assure une excellente sécurité à votre enfant. Il sera bien maintenu et ne risquera pas de se détacher par mégarde !

Un sac à langer, un tapis à langer et la housse de pluie vous sont également vendus avec votre poussette !

Achetez dès maintenant votre poussette Giulia de Nania, à moins de 200€ sur Cdiscount !