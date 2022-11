Boy George confirme ENFIN une rumeur sur son physique : une autre star l'a poussé à cette sacrée transformation

Voilà désormais plusieurs jours que Je suis une célébrité, sortez-moi de là a débuté en Australie. L'émission britannique fait un carton. Il faut dire qu'elle a misé sur les bons candidats pour ce cru 2022. La production a réussi à convaincre l'un des membres de la famille royale de participer à cette saison. Mike Tindall, mari de Zara, fille de la princesse Anne, est donc l'un des aventuriers du programme. Les potentielles révélations qu'il peut faire au sujet de la Couronne et de ses membres, dont Meghan Markle, Kate Middleton et les princes Harry et William, font trembler le clan Windsor. Mais il n'est pas la seule personnalité à faire parler de lui.

L'un de ses acolytes n'est autre que George Alan O'Dowd, plus connu sous le nom de scène de Boy George. Le chanteur, membre du groupe Culture Club, s'est fait remarquer, tant par ses petits camarades que par les téléspectateurs. Sa présence a d'ailleurs mis l'un d'eux en colère. Audun Carlsen, escort boy à l'époque en contact avec l'artiste, ne comprend pas la présence à l'antenne de Boy George après les sévices qu'il lui a fait subir. Il affirmait en 2007 avoir été séquestré et frappé par l'artiste, condamné deux ans après : "Je pense que lui donner ce genre de tribune et un salaire envoient le mauvais message aux survivants de la violence et des abus" déclarait-il.

Boy George était revenu sur ses agissements glauques en 2017 : "Je me suis moi-même envoyé en prison. J'ai dit à la police pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. J'avais un épisode psychotique, déclarait-il à Piers Morgan. J'étais toxicomane, donc je ne peux pas dire que mes raisons de le faire étaient fondées de quelque manière que ce soit." C'est cette fois-ci pour une toute autre raison que le candidat a attiré tous les regards.

J'ai subi une transplantation

Face à ses camarades de jeu, Boy George a fait tomber les masques et a livré sa vérité. Après des années de spéculation concernant son apparence physique et une repousse plutôt suspecte de ses cheveux, le chanteur de 61 ans a admis qu'il avait eu recours à une opération esthétique dont sont friands les hommes atteints de calvitie : "Mes cheveux sont le fruit d'une transplantation, a-t-il lancé, ôtant son chapeau pour que ses camarades observent le résultat. J'étais chauve, et vous savez qui m'a donné envie de le faire ? Wayne Rooney. [un footballeur international, ndlr]" Cette révélation en a laissé plus d'un sans voix : "Ce n'est pas une blague, c'est la vérité. J'ai vu les cheveux de Wayne Rooney et je me suis dit 'Pourquoi pas moi ?'"