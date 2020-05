Boy George : 28 kilos en moins, la métamorphose de l'icône de Culture Club !

Il a fondu comme neige au soleil ! Boy George, qui change de silhouette comme de chapeau depuis le début de sa carrière musicale, a annoncé qu'il venait de se délester d'une somme assez impressionnante de kilos. Vingt-huit, au total, depuis le mois de décembre 2019. C'est ce que le chanteur a précisé au magazine australien Woman's Day, expliquant qu'il est passé de 107 kg à 79 kg sur la balance en l'espace de quelques semaines. Son secret (qui n'en est pas vraiment un) ? Il a tout simplement adopté un régime alimentaire plus sain en prenant soin d'éliminer sucre et glucides !

C'est sur le plateau de l'émission The Voice Australia que Boy George a révélé sa nouvelle apparence – bien qu'avec la pandémie du coronavirus, on ignore précisément de quand datent ces images. Juré du show aux côtés de Delta Goodrem, de Kelly Rowland – Destiny's Child – et de Guy Sebastian, le Britannique de 58 ans est apparu considérablement aminci alors qu'il venait évaluer les auditions à l'aveugle des candidats. Au mois de février, déjà, il racontait qu'il profitait des pauses de l'émission pour s'offrir de longues balades dans le Centennal Park de Sydney. Confiné ou pas, l'artiste a su conserver une certaine discipline.