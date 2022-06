Brad Johnson : Mort de l'acteur de Melrose Place à 62 ans

Les fans de Melrose Place vont prendre un coup sur la tête ! L'acteur Brad Johnson alias Docteur O'Malley est mort. La nouvelle est tombée de son agent Linda McAlister qui l'a révélé au Hollywood Reporter.

La famille de Brad a ensuite publié en son honneur. "Il n'était pas seulement intéressé par la vie, ill était doué pour ça. Même s'il est parti trop tôt, il a vécu de la manière la plus entière possible. Il était plus grand que la vie. Brad était aimé par beaucoup et aimait en retour, il était un véritable ami, un collègue de confiance, un mari et un père attentionné. Il ne sera jamais oublié et son héritage perdurera". Même si l'annonce n'a été faite qu'aujourd'hui, l'acteur s'est éteint le 18 février dernier à l'âge de 62 ans à Fort Worth au Texas. Il a été révélé qu'il est mort de complication causée par la Covid-19.

Après avoir incarné le célèbre Cowboy Marlboro lors de divers apparitions publicitaires dans les années 1980, Brad est repéré dans la foulée par le grand Steven Spielberg. Ce dernier lui offre le rôle principal aux côtés de Holly Hunter et Richard Dreyfuss de son film Always, un drame fantastique et romantique. S'en suivront plusieurs rôles au cinéma dans notamment Le Vol de l'Intruder, Philadelphia Experiment II, ou encore Supergator. Mais c'est surtout à la télévision que Brad va marquer les esprits. Tout d'abord en incarnant Rayford Steele dans la série Left Behind puis dans la peau du docteur Dominick O'Malley dans la série Melrose Place. En devenant un personnage récurrent de la saison 4 du show médical, il est vu en moyenne par 13 millions d'américains à chaque épisode. Son dernier rôle au cinéma remontait à 2015 dans le film Nail 32.

Il laisse derrière lui une famille très nombreuse puisqu'il a eu pas moins de huit enfants dont six filles et deux garçons. Nous leur souhaitons nos condoléances ainsi qu'à l'ensemble de ses proches.