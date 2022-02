Aaron Spelling : Sa maison à vendre pour une somme folle, découvrez "Le Manoir"

Aaron Spelling est décédé de complications des suites d'une crise cardiaque. Également atteint de la maladie d'Alzheimer, le producteur avait 83 ans.

Sa fille Tori Spelling n'a visiblement pas l'intention de reprendre Le Manoir de son papa disparu. Elle a surmonté des difficultés financières ces dernières années et s'est en plus séparée de son mari, Dean McDermott. Le couple s'est marié en 2006 et est parent de cinq enfants : Liam Aaron, Stella Doreen, Hattie Margaret, Finn Davey et Beau Dean (âgés de 14, 13, 9, 8 et 4 ans).