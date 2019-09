Britney Spears : Changement de tête, ses fans la clashent, son chéri adhère

Très suivie sur Instagram où elle compte 22,7 millions d'abonnés, Britney Spears aime partager les dessous de sa vie professionnelle et personnelle avec ses fans. Mercredi 4 septembre 2019, la chanteuse américaine a ainsi dévoilé sa nouvelle tête, abandonnant le blond pour du brun.

"Les mêmes grimaces, la même robe, de nouveaux cheveux !!! Oui, ma soeur m'a donné l'inspiration pour quelque chose de plus dark", a écrit l'interprète de Toxic en référence à sa petite soeur, Jamie Lynn Spears. Britney apparaît dans une vidéo qui est un montage de plusieurs photos prises à son domicile de Los Angeles, sur lesquelles elle s'amuse à grimacer dans une robe bustier verte et les cheveux bruns, en vrac. Les commentaires n'ont pas tardé à fuser et ils n'étaient pas très élogieux... la star de 37 ans n'apparaissant pas vraiment à son avantage.

"Prends une douche ! Tu es riche et belle, montre-le" ; "Je ne veux pas être méchant, je suis fan depuis longtemps, mais sur ces photos, on dirait que tu t'es amusée hier soir et que c'est des photos de ta gueule de bois. Est-ce que ça va ?" ; "Et le mascara aussi date d'il y a deux mois ?" ; "Change de maquillage pour quelque chose de plus naturel et propre" ou encore "Britney, tu as une beauté naturelle, tu n'as pas besoin de tant de maquillage autour des yeux", peut-on lire sous ce montage vu presque 3 millions de fois.

Heureusement, la chanteuse peut compter sur le soutien de son amoureux, Sam Asghari. "Magnifique blonde ou brune", a-t-il commenté.