Bunny Wailer : Mort de la légende du reggae à 73 ans

Meilleur ami d'enfance de Bob Marley, Bunny Wailer avait fondé le groupe The Wailers en 1963, dont il était le dernier membre encore en vie. Dix ans après, il lançait sa carrière solo et n'avait jamais vraiment cessé de vivre sa passion comme un mode de vie.

Plusieurs oeuvres de Bunny Wailer avaient été récompensées par un Grammy Awards, dont ses albums Time Will Tell : A Tribute to Bob Marley, Crucial ! Roots Classics et Hall of Fame : Tribute to Bob Marley's 50th Anniversary.

Personnage charismatique à la barbe et au chapeau, il avait signé de nombreux classiques du genre, notamment l'album Blackheart Man. "C'est une grande perte pour la Jamaïque et pour le reggae, Bunny Wailer restera à jamais dans les mémoires pour sa contribution exceptionnelle à l'industrie de la musique et à la culture jamaïcaine", a souligné Andrew Holness, premier ministre jamaïcain.