Busy Philipps : À 10 ans, sa fille Birdie a fait son coming out

À seulement 10 ans, Birdie a fait son coming out à ses parents. La plus grande fille de Busy Phillips a annoncé à ses parents être lesbienne. L'actrice américaine a raconté dans son podcast Busy Phillips is doing her best comment sa fille a fait son coming out et qu'elle préfère désormais utiliser les pronoms they/them.

"Pour ceux de vous qui sont mes amis, qui écoutez ça à la maison, c'est la première fois que vous entendez que Birdie est ouvertement gay. Birdie nous a dit à 10 ans et nous avons immédiatement su. C'était évident, Birdie savait ça", a expliqué Busy Phillips, le 30 décembre 2020.

Également mère d'une autre petite fille, Cricket Pearl (7 ans), l'actrice de Cougar Town et Dawson avoue n'avoir pas su bien s'adapter aux pronoms de Birdie. "J'étais mauvaise, parce que Birdie nous a dit qu'iels voudrait que ses pronoms soient they/them et que je ne l'appelais pas comme ça. Puisque je suis une personnalité publique et que je voudrais que Birdie puisse contrôler sa propre narration et ne pas avoir à s'expliquer de ça à personne en dehors de nos amis et de la famille si iels ne veut pas", a poursuivi Busy Phillips.

"Bird m'a répondu : 'J'en ai rien à f*utre. Tu peux leur dire que je suis ouvertement lesbienne et tu peux parler de mes pronoms. Ce serait cool pour moi'. Donc j'ai dit ok, je vais en parler dans le podcast. Donc mon enfant, Birdie, préfère they/them. Je butte certaines fois, mais j'essaie de faire de mon mieux", a-t-elle raconté. Un coming out qui permet à Birdie de s'assumer pleinement. Style, personnalité... l'adolescente de 13 ans s'affirme.