C'est du propre : Béatrice de Malembert de retour par surprise sur M6 !

Alors ça, pour une surprise, c'est une surprise ! Elle a sauvé de nombreuses demeures de la moisissure et du capharnaüm ; elle est à l'origine de toute une génération de chevronnés qui frottent leurs surfaces au vinaigre blanc... Béatrice de Malembert, que l'on a connue auprès de Danièle Odin dans l'émission C'est du propre, est intervenue en tant qu'experte dans le 12.45 diffusé sur M6 le 28 avril 2020. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle avait envie de parler !

Interrogée à propos des bases de la propreté à conserver à la sortie du confinement, Béatrice de Malembert a sorti ses ingrédients naturels fétiches du placard pour éviter la profusion d'effluves d'eau de javel à travers la France – coucou Donald Trump. Un, puis deux, puis trop. Kareen Guiock a dû finir par stopper cette grande férue de ménage en plein vol. "Merci... Ah ! La liste est longue alors, a constaté la présentatrice en tentant de l'interrompre. Il y a beaucoup d'alternatives. Merci Béatrice... Béatrice passionnée, on ne vous arrête plus !"

De 2005 à 2013, Danièle Odin et Béatrice de Malembert ont fait la tournée des foyers les plus dégoûtants de l'univers, s'en sortant toujours en un coup de chiffon magique. À l'époque, puisqu'elles étaient vêtues de tenues de combat identiques, on les distinguait surtout à la couleur de leurs gants en latex et à celle de leurs cheveux. Béatrice était la brune taquine, Danièle la blonde rigoureuse au grand coeur. Mais les choses changent. Si elle continue à récurer avec ferveur son intérieur – et d'autant plus en période de confinement –, l'ancienne star de M6 a dévoilé une chevelure bien plus claire qu'à l'époque. L'histoire ne nous dit pas si le vinaigre blanc et le jus de citron pur sont, à nouveau, les ingrédients à la source de ce miracle...