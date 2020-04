Priscilla Betti : Immersion dans son confinement avec sa soeur Sandra (EXCLU)

Le confinement, chacun le vit à sa manière. Et puisque nous sommes chanceux, Priscilla Betti a accepté de nous en dire plus sur la manière dont elle a appréhendé cette période compliquée. En famille, la chanteuse passe ses journées enfermée avec sa grande soeur Sandra, sa nièce et ses chiens tout en nous réservant de jolies surprises. Dernièrement, elle a d'ailleurs repris les tournages avec ses grands complices, Séverine Ferrer et Issa Doumbia, à distance, en endossant son rôle de chroniqueuse dans l'émission Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier... depuis chez elle !

Évidemment, entre deux programmes, il faut bien qu'elle s'occupe. Mais Priscilla Betti a largement de quoi remplir son agenda. "On fait des jeux, on joue aux cartes, on fait beaucoup de pâtisserie, explique-t-elle à Purepeople. On cuisine beaucoup, on se régale bien." Et hors de question de ne pas applaudir le personnel soignant, les caissiers, les femmes de ménage, ceux qui oeuvrent pour le pays dès qu'elle en l'occasion. Tous les soirs, à 20h, la jolie Niçoise de 30 ans crie son amour à tous ceux qui se battent pour sauver la France de la pandémie du coronavirus.

"On est quand même assez solidaires là où on est, précise-t-elle. Nous, j'avoue, on fait le plus de bruit puisque c'est casseroles, cuillères en bois et compagnie. Et en plus de ça, ma soeur est chanteuse, moi aussi, donc de temps en temps on pousse la chansonnette." Si vous n'avez pas la chance de faire partie du voisinage de Priscilla Betti, que vous n'avez pas l'occasion d'entendre ces charmants concerts improvisés, vous pouvez toujours regarder la vidéo qu'elle a accepté de tourner à la maison pour Purepeople. Comme quoi, prendre de ses nouvelles n'était pas Mission Kim Possible...