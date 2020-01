Priscilla Betti : De 11 à 30 ans, retour sur ses looks les plus emblématiques

En signant son premier album intitulé Une vie nouvelle, Priscilla Betti ne s'attendait peut-être pas à ce qu'il soit aussi prémonitoire. Alors qu'elle n'avait que 11 ans, la toute jeune chanteuse a été repérée dans l'émission Drôles de petits champions et a été propulsée illico au rang de reine. Et comme tous les enfants stars, elle est devenue adolescente, puis femme : une évolution que l'on adore constater au fil des mois... d'autant que la divine Sudiste a célébré, le 2 août 2019, le rude cap des 30 ans ! Quand je serai jeune n'a donc jamais été autant d'actualité.

De l'eau a coulé sous les ponts depuis l'ère de la Tchouk Tchouk Musik. Mais Priscilla Betti n'a jamais baissé les bras, bien au contraire. Après deux décennies de carrière – déjà ! –, elle peut se targuer d'avoir reçu un disque d'or des mains de Britney Spears herself, d'avoir été la vedette de sa propre série, le remake français d'Un dos tres intitulé Chante !, ou encore d'avoir obtenu le premier rôle de la comédie musicale Flashdance. Véritable couteau suisse, elle excelle sur scène comme sur les plateaux télé. C'est à se demander ce qu'on peut lui souhaiter pour la suite.

Je vais me consacrer un peu à ma vie de famille

Elle a enchaîné les chorégraphies au bras de Christophe Licata, puis survécu aux aventures de The Island Célébrités. À l'époque de l'émission, Priscilla Betti dévoilait son désir d'enfants. "Les gens pensent que je suis une machine, expliquait-elle sur M6. J'ai dû toute ma vie faire attention à mon image. Ici, je n'ai rien à prouver, je ne cherche personne, je ne cherche rien, je me cherche moi. Je commence à me trouver, bien, naturelle et ça me fait trop de bien. J'en peux plus d'être dans le contrôle. Je voulais quelque chose qui revienne à l'essentiel. Là, je vais me consacrer un peu à ma vie de famille. On va rentrer, je vais faire un bébé. Ça m'a fait réaliser plein de choses d'être ici. C'est le moment." Pour l'heure, pas de grossesse à l'horizon et, semble-t-il, Toujours pas d'amour. Qu'elle se rassure : cette nouvelle mission devrait être loin d'être Kim Possible !

Yohann Turi