Priscilla Betti avoue avoir eu recours à la chirurgie esthétique : "Je n'ai aucun problème à assumer !"

On l'a connue toute petite... tellement, à vrai dire, que son premier titre, sorti en septembre 2001, s'intitulait Quand je serai jeune !. Priscilla Betti est devenue une star alors qu'elle n'avait qu'une dizaine d'années et le temps a filé, depuis. Si elle n'a pas sorti d'album depuis 2017 - La vie sait -, la chanteuse continue à donner de la voix lors d'événements importants ou de mariages et elle a même un projet de spectacle musical, en collaboration avec Cécilia Cara et Ginie Line, qui devrait se jouer en 2014 dans une prestigieuse salle parisienne.

Ce sera par petites touches

Priscilla Betti, qui se voit à l'écran depuis qu'elle est enfant, ressent forcément l'envie d'être constamment apprêtée. A la moindre de ses apparitions, en tout cas, puisqu'elle est parfois chroniqueuse sur W9 - et qu'elle espère, un jour, avoir sa propre émission. C'est pourquoi l'artiste de 32 ans a déjà cédé aux sirènes de la chirurgie esthétique. "Du Botox au front, confesse-t-elle dans les pages du magazine Public. Je le ferai encore si j'en ressens le besoin, je n'ai aucun problème à assumer. Mais trop modifier, c'est aussi se perdre, ce sera par petites touches."

Être aussi célèbre, quand on est adolescente, n'est pas forcément une bénédiction. Priscilla Betti se souvient avoir subi quelques gestes violents de la part de ses camarades et avait notamment décidé de continuer ses études à domicile à partir du lycée. Pour autant, elle garde un joli souvenir de sa jeunesse. "Du bonheur, résume-t-elle. Je ne pensais pas possible d'être chanteuse, mes parents n'étant pas du milieu. A la base, je voulais juste faire Drôles de petits champions, une émission que je regardais sur TF1. J'ai été prise et tout s'est enchaîné très vite. Les albums, la série Chante !"

Je n'ai jamais pensé à des choses sexuelles !

Pour autant, la chanteuse refuse de céder quand on lui fait relire les paroles de certains titres qu'elle interprétait quand elle était petite, notamment Regarde-moi (Teste-moi, déteste-moi). "Je l'ai chantée sans arrière-pensée, j'étais très innocente, assure la belle célibataire. Je n'ai jamais pensé à des choses sexuelles ! Après, je n'y peux rien si les gens ont l'esprit mal placé."