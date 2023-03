Priscilla Betti prête à faire un enfant toute seule ? "Ce n'est pas ce que je m'étais imaginé, mais..."

Elle a rencontré le succès très tôt. À l'âge de 11 ans, Priscilla Betti chantait déjà Quand je serais jeune et elle traversait le pays pour dévoiler son répertoire musical au grand public. Aujourd'hui, la chanteuse est l'une des stars de la tournée Les comédies musicales, le concert, elle donnera quelques représentations durant la saison estivale avec le groupe Golden Live dans les Bouches-du-Rhônes et elle continue à faire quelques chroniques humoristiques sur la chaîne télévisée W9. Si elle touche à tout, professionnellement parlant, la jeune femme de 33 ans a un autre projet très personnel en tête depuis quelques temps : celui de devenir mère.

Je rêvais plus d'un mari, d'un bébé, d'une maison...

À son grand désespoir, Priscilla Betti est célibataire. Mais qu'à cela ne tienne... elle pourrait bien envisager de fonder une famille sans partenaire à ses côtés. "Même si ce n'est pas ce que je m'étais imaginé, confie-t-elle au magazine France Dimanche. Je rêvais plus d'un mari, d'un bébé, d'une maison... Après, respect à celles qui ont la force de faire un enfant toute seule. Je ne sais pas si je m'en sentirais capable, mais je ne trouve pas l'idée saugrenue. Et puis, j'ai déjà 33 ans et l'horloge tourne... donc on verra, mais une chose est sûre, je n'imagine pas ma vie sans connaître le bonheur d'être maman".

Passera-t-elle prochainement le flambeau ? Tout est possible. Après tout, Priscilla Betti a été à bonne école puisque sa mère a toujours veillé au grand sur elle, afin de lui éviter les affres du succès. "J'ai toujours été bien entourée et ma maman m'accompagnait partout, c'était la condition, se souvient-elle. Et puis je n'ai jamais lâché l'école. Certes j'ai eu très jeune une existence d'adulte, avec un métier et des obligations, mais j'ai su la conjuguer à ma vie d'enfant, d'écolière". L'expérience est suffisante, sans doute, pour qu'elle devienne, à son tour, une très bonne maman..

