Priscilla Betti célibataire depuis de nombreux mois, elle vit très mal le "manque de tendresse"

En 2004, alors qu'elle était toute jeune, Priscilla Betti chantait Toujours pas d'amour avec beaucoup d'entrain. La voilà moins jouasse, en 2022, alors qu'elle constate avec désarroi qu'elle est célibataire depuis de nombreux mois. Côté professionnel, tout roule pour la belle artiste de 32 ans, qui prépare actuellement un nouveau spectacle avec Cécilia Cara et Ginie Line, avec des reprises de tubes de comédies musicales - qui devrait se jouer au Palais des Sports de Paris en mars 2024. Mais bien installée dans son appartement situé à Nice, avec son bouledogue baptisé Rio, elle rêve d'autre chose.

Ca commence à me peser

C'est en interview, dans le magazine Public, que Priscilla Betti a accepté d'évoquer sa vie sentimentale, et notamment ses envies de mariage. "La famille, la belle robe... Mais il faudrait que je trouve quelqu'un, parce que ça fait deux ans que je suis célibataire, et ça commence à me peser, explique l'ancienne candidate de l'émission Danse avec les stars. Le manque de tendresse, le fait de n'avoir personne avec qui échanger le soir..." Si vous voulez postuler, Messieurs, il va falloir remplir certains critères. L'artiste de 32 ans avoue aimer les hommes qui ressemblent à Josh Duhamel, grands, costauds, avec une bonne situation, gentils, à l'écoute et qui s'occupent bien d'elle.

Je ne suis pas du tout plan cul

Vous ne risquez pas, en revanche, de la croiser sur une quelconque application de rencontres. "Je ne vais pas sur Tinder et je rencontre rarement des gens hors de mon cercle, admet Priscilla Betti. En plus, je ne suis pas du tout plan cul, je cherche quelque chose de sérieux. J'ai 32 ans, je veux être maman !" Un joli projet qui devrait se réaliser quand la chanteuse aura, finalement, trouvé chaussure à son pied. En attendant, elle ne chôme pas. Outre son projet de spectacle musical, elle continue à être chroniqueuse pour W9, à chanter lors de mariages et de grands évènements et a pour ambition de passer davantage à la télévision. C'est tout ce qu'on lui souhaite pour 2023...

Retrouvez l'interview intégrale de Priscilla Betti dans le magazine Public du 30 décembre 2022.