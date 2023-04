Ça peut vous arriver : Une sublime avocate de l'émission se dévoile topless, sa silhouette fait sensation

Comme chaque matin sur M6 et RTL, il était possible de retrouver Julien Courbet et ses équipes dans son émission Ça peut vous arriver ce mercredi 29 mars 2023. Il s'entoure de médiateurs, journalistes et avocats afin de s'occuper de problèmes juridiques ou arnaques en tous genres. Parmi ses consultants, Julien Courbet peut notamment compter sur les bons conseils d'Anne Cadoret.

Cette dernière est consultante dans l'émission en tant qu'avocate. Car, diplômée de l'Université de Paris X Nanterre avec mention et de l'École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'Appel de Paris, elle officie dans le milieu depuis 2014. Et après plusieurs expériences, Anne Cadoret s'est installée à son propre compte. La jeune femme intervient pour des affaires concernant le droit commercial, le droit immobilier, le droit des contrats, le droit pénal et droit des affaires, le droit des sociétés ainsi que le droit bancaire.

Les internautes sous le charme

Et lorsqu'elle ne travaille pas pour ses clients, Anne Cadoret se ressource lors de beaux voyages. En effet, la brunette s'envole très souvent à l'autre bout du monde comme on peut le découvrir sur son compte Instagram, que ce soit à Bali, au Mexique ou encore en Israël. Parfois, le simple fait de retrouver son Cap Ferret qui lui est cher lui suffit également pour souffler un peu. Sur place, elle s'adonne notamment à son activité sportive favorite : le surf. Forcément, Anne Cadoret passe alors beaucoup de temps à la plage. Et sur sa plateforme sociale, elle se dévoile régulièrement en combinaison de surf mais aussi en maillot de bain. Elle a même déjà pris la pose topless ! Un régal pour ses abonnés tombés sous le charme de celle qui aurait tout à fait pu être mannequin.

"La ligne est incroyable", "Tu es superbe", "Sublime", "Whoua Anne ce corps", "Vous êtes merveilleuse", peut-on lire sous certaines de ses publications.