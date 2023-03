Julien Courbet, un membre de "Ca peut vous arriver" souvent moqué : l'animateur interpellé par ses patrons

Comme chaque matin sur M6 et RTL, il était possible de retrouver Julien Courbet et ses équipes dans son émission Ça peut vous arriver ce mercredi 29 mars 2023. Et l'animateur était d'humeur particulièrement taquine. En effet, en cours d'émission, il s'est permis de gentiment se moquer de son journaliste Stanislas Vignon. "Pendant ce temps là, Stanislas Vignon, chef d'édition, c'est ce qu'il y a marqué sur sa carte de visite mais on le sait tous, que son vrai nom dans le métier c'est : La Vignasse", a-t-il lâché, faisant référence à ce surnom dont a hérité Stan depuis plusieurs numéros sans que l'on sache vraiment pourquoi. "Quand je pense que j'ai fait des études de journalisme, que j'ai pris un prêt sur 10 ans Julien ! Un prêt que je rembourse toujours", a alors réagi le jeune homme.

Pour s'excuser, Julien Courbet a décidé de "rendre un hommage" au papa de Stan, qui lui a donné son nom de famille Vignon et qui est chauffeur de taxi. "Comment s'appelle la compagnie où travaille votre papa ?", a-t-il demandé. "Euh, je ne sais même plus comment s'appelle la compagnie. J'ai un trou de mémoire. Il est du côté de la Vendée", a alors répondu Stan, suscitant les rires autour de lui et le commentaire ironique de Julien Courbet : "Ca va nous aider pour lui faire de la pub !". Le journaliste a alors promis qu'il aurait le nom de la société "la prochaine fois car de toute façon la blague reviendra".

C'est tout ce qu'il a retenu de l'émission !

"J'ai peur que 'la Vignasse' revienne pour un petit bout de temps", a confirmé l'animateur. Et pour lui de partager une petite anecdote, complètement hilare : "Vous savez ce qui est drôle, c'est que je croise de temps en temps des hauts responsables de la chaîne qui pourraient me parler des dossiers mais on me dit 'Qui est la Vignasse ?'" Il n'en fallait pas plus pour qu'un fou rire s'installe sur le plateau de Ca peut vous arriver. "Il y a un grand patron que j'ai croisé dans le couloir, c'est tout ce qu'il a retenu de l'émission !", a continué Julien Courbet.

Ce n'est pas la première fois que Stanislas Vignon fait parler de lui dans l'émission et se fait surnommer 'La Vignasse'. C'est même devenu un gaga récurrent !