"Ca ne regarde personne !" : Julien Courbet balance sur un journaliste en plein direct

Depuis 2001, Julien Courbet est aux commandes de l'émission Ca peut vous arriver (M6/RTL). Et le présentateur de 58 ans ne s'ennuie jamais entre les litiges à régler mais aussi, les moments de rires avec certains de ses intervenants. Comme le jour où une personne s'est mise à bailler en direct et qu'il a tout dévoilé. Ou alors, ce mercredi 15 mars 2023, il s'est amusé à se moquer gentiment d'un chroniqueur du programme.

La veille, Julien Courbet était davantage excédé qu'amusé. En cause ? Une affaire qui dure depuis deux ans et qui ne se règle pas. Fort heureusement, la bonne humeur était plus au rendez-vous en ce jour. Le présentateur et son équipe sont venus en aide à de nouveaux téléspectateurs. Ils se sont notamment chargés du dossier d'un couple de personnes âgées qui ont signé deux crédits qu'ils ne peuvent plus payer. Au cours de l'émission, il a notamment joint son chroniqueur Stan. Et il n'a pas manqué de l'afficher en dévoilant le surnom surprenant qui lui est donné hors antenne.

On l'appelle La Vignasse

"Stan. Stanislas Vignon pardon, il aime bien qu'on donne son nom, donc je le donne. Il est le chef d'édition de l'émission donc vous voyez, Stanislas Vignon chef d'édition, ça le fait. Nous on sait que dans le métier, on l'appelle 'La Vignasse'. Mais peu importe, ça ne regarde personne. Essayez de voir s'il y a des gens au standard qui nous appellent pour la société", a lancé Julien Courbet dans un premier temps. Puis, il s'est directement adressé au jeune homme : "Ca vous fait plaisir hein quand on vous appelle comme ça ?". Gêné, son chroniqueur a alors répondu : "J'adore Julien, ça redonne un petit peu de prestige à mon nom. Je pense d'ailleurs que mon père, qui est dans son taxi et qui nous écoute, doit être très fier. S'il savait que son fils avait fait des études pour qu'on l'appelle 'La Vignasse' à l'antenne de RTL... Là je pense que vraiment, je suis la fierté familiale. Je vous en remercie."

Julien Courbet a alors embrassé en direct le papa de Stanislas Vignon et a souhaité savoir où il exerçait afin de lui faire une belle publicité. "En Vendée", a alors avoué le chef d'édition avant que l'émission ne reprenne son cours normal.

Ce n'est pas la première fois que Stanislas Vignon fait parler de lui dans Ca peut vous arriver. Le 9 février dernier, son niveau d'alcoolémie a été remis en question en plein direct. "Parce que tout à l'heure (...) vous avez tenté de prononcer le mot 'université'. Mot à trois syllabes, vous n'avez pas encore franchi ce cap. Allons-y !", avait lancé Julien Courbet avant de se demander pour plaisanter ce qu'il avait bu.