"Allez coupez !" : Julien Courbet perd son calme en direct, agacé par une affaire qui dure depuis deux ans

Julien Courbet est excédé et ne le cache pas ! Dans son émission Ça peut vous arriver, qu'il présente depuis janvier 2001 sur M6, l'animateur vient en aide aux téléspectateurs victimes d'arnaques en tous genres. Si certaines affaires se règlent extrêmement vite grâce à lui et son équipe, d'autres en revanche, continuent de traîner malgré tous leurs efforts... C'est le cas de la fameuse affaire Gonzalez qui, d'après l'animateur lui-même, dure depuis presque deux ans !

Après plusieurs mois sans nouvelles, Julien Courbet a donc une nouvelle fois tenté de contacter l'arnaqueur en question : un certain Moïse Gonzalez, qui a laissé les travaux de la toiture d'un téléspectateur en suspens depuis deux ans. Pour rappel, Frank a fait appel à un artisan pour réaliser des travaux de toitures. Alors que le devis était de 60 000 euros, c'est finalement 85 000 euros qu'il a du régler ! Tout cela pour que l'artisan ne fasse même pas les travaux en question... "Je crois qu'on a appelé 17 fois. Là je pense que Franck est au bout du rouleau avec sa toiture...", a affirmé l'animateur. Agacé par la tournure interminable que prennent les événements, le téléspectateur prénommé Franck a en effet décidé de porter plainte contre Monsieur Gonzalez. Une décision qui ne fait visiblement pas peur à l'artisan. "Il peut aller en justice, ce n'est pas moi qui ait fait les travaux... Moi, je suis là pour aider pour les travaux. J'ai même acheté les tuiles et ce n'était pas les mêmes", a tenté de s'expliquer le dénommé Moïse Gonzalez en ligne avec Julien Courbet. Rapidement, son discours est cependant devenu inaudible, faisant ainsi monter l'agacement de l'animateur.

Vous allez expliquer tout ça devant le juge !

Las de devoir s'entretenir avec l'homme de mauvaise foi, l'époux de Catherine a préféré mettre un terme à la discussion et informer l'artisan de la suite des événements. "On rappelle que c'est Jonathan Gonzalez qui a signé les travaux, mais il a utilisé les papiers de Moïse Gonzalez... Et bah, vous allez expliquer tout ça devant le juge !", a tranché l'animateur avant que l'avocate Sylvie Noachovitch ne précise : "Ils seront tous mis en cause et après c'est le tribunal qui tranchera".

Alors que Moïse tente de reprendre la parole pour dévoiler qu'il compte lui aussi porter plainte, Julien Courbet s'énerve. "On va en rester là. C'est un sac de noeuds. (...) Allez coupez, on ne va y passer la nuit. Ça fait déjà deux ans qu'on y est. Moi, je ne voudrais pas, à 95 ans, être encore là : 'Eh Monsieur Gonzalez...' Ça suffit ! J'ai donné, j'arrête !", a-t-il lâché en riant tout de même de la situation. Nul doute que cette affaire est encore loin d'être terminée...