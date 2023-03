Julien Courbet marié à Catherine : leur union bouleversée à la dernière minute pour une curieuse raison

Julien Courbet est un homme heureux en amour depuis qu'il a rencontré sa femme Catherine. Ensemble, ils ont eu deux beaux enfants, Lola (21 ans) et Gabin (20 ans). Le couple s'est même marié en 1998 mais, pour que cet heureux événement ait lieu comme ils le voulaient, il a fallu tout revoir à la dernière minute.

En effet, invité de C à vous mardi 28 février au soir, Julien Courbet a raconté comment son union a été chamboulée par un problème de timing de taille. Car, en 1998, le jour-même où il devait dire "oui" à sa belle Catherine, un autre rendez-vous immanquable était donné. Celui de la finale de la Coupe du monde de football, à laquelle participait l'équipe de France.

Sinon j'étais cuit

"Je vais vous raconter un truc, j'ai fait changer la date de mon mariage en quinze jours parce que j'avais pris une date, et c'était la finale de la Coupe du monde où la France gagne. Je choisis cette date et je me dis qu'il n'y a aucune chance que la France aille en finale, donc le dimanche soir, on va se marier", s'est-il souvenu sur le plateau d'Anne-Elisabeth Lemoine. Hors, contre toute attente étant donné que cela n'était pas arrivé depuis 1986, les Bleus portés par Zinedine Zidane se sont bel et bien retrouvés pour le match final de la compétition.

"Puis on commence un peu à regarder la Coupe du monde et on se dit 'ils sont en quart de finale... Ils jouent plutôt pas mal quand même'", était forcé de réaliser à l'époque l'animateur de Ça peut vous arriver. Fort heureusement, il a réussi à décaler la date de son mariage au lendemain. "Sinon j'étais cuit moi, qu'est-ce que vous voulez faire un mariage un soir de finale de Coupe du monde. Il n'y a personne qui vient. Ou alors il aurait fallu mettre une télé, ce qui aurait été ridicule", a-t-il justifié. C'est donc un 13 juillet qu'il s'est uni à Catherine pour la vie. "Ce n'était pas forcément mieux parce que la veille ils s'étaient tous couchés à six heures du matin donc ils sont arrivés avec des drapeaux...", a-t-il souligné néanmoins avec amusement. Au moins, tous ses invités sont certains de ne jamais oublier ce jour !