Julien Courbet : Qui est son discret fils Gabin, étonnant mélange de ses deux parents à 20 ans ?

Si l'on connaît depuis qu'elle se dévoile de plus en plus sur les réseaux sociaux, la fille de Julien Courbet Lola, 22 ans, le fils de l'animateur que l'on retrouve ce dimanche 31 juillet 2022 aux commandes de Capital, est bien plus discret. En effet, Gabin Courbet, 20 ans, est en profil privé sur Instagram et n'apparaît que très peu sur les comptes Instagram de son père et de son aînée Lola. Qui est donc ce jeune homme discret qui est l'étonnant mélange de ses deux parents ?

C'est sur son profil Linkedin que l'on apprend le plus d'informations à son sujet. "Actuellement étudiant en deuxième année à l'ESSCA Paris, je suis à la recherche d'un stage de deux mois (mai/juin) dans la fonction commerciale, écrivait-il au début de l'été. Suite à une première expérience en tant que vendeur au sein du Surf Shop 'Nico Beach', j'ai apprécié la vente, notamment l'échange avec les clients et la satisfaction que cela peut procurer lorsque l'on parle de sa passion, le surf." Le fils de Julien Courbet, dont la maman est Catherine quel l'animateur a épousée en juillet 1998 dit être "ouvert à tout type de poste dans la fonction commerciale". Le fils de Julien Courbet se décrit comme "dynamique, déterminé et compétitif". Tout à l'image de son célèbre papa.

Une passion commune

Père et fils partagent plus d'une passion. En 2020, Gabin et Julien Courbet étaient immortalisés dans les tribunes du Parc des Princes, pour un match du PSG contre les Girondins de Bordeaux, dont l'animateur est supporter. On imagine que Gabin a dû suivre les traces de son papa et être fidèle au club de Bordeaux. Un club qui vient tout juste d'être sauvé, maintenu in extremis en Ligue 2, ce qui a dû les satisfaire. Cette rare sortie a surtout été l'occasion de voir à quel point Gabin ressemble à ses deux parents.

Lola Courbet, star des réseaux

Si Gabin Courbet est donc plutôt très discret, sa soeur Lola, elle, est très active sur Instagram. À 22 ans, la ravissante jeune femme est suivie par plus de 10K abonnés. Il y a quelques jours, Julien Courbet publiait une photo avec sa fille, plein de fierté. "Super photo", "Quelle fierté d'avoir une si jolie fille", "Trop belle", "Magnifique photo de Lola et de son papa", "Elle est magnifique, vous devez être fier", "Lola est magnifique, félicitations aux parents" se sont exclamés les internautes.