Julien Courbet : Sa fille Lola canon en bikini, elle affiche sa silhouette de rêve !

Julien Courbet est un animateur emblématique de la radio et la télévision française. Il est ainsi aux commandes du magazine Capital sur M6 et présente également l'émission Ça peut vous arriver, diffusée simultanément sur M6 et RTL. Mais sur Instagram, il annonce avec humour qu'il pourrait prochainement changer de métier ! "J'arrête la TV et la radio, je me lance dans le transport de bois avec Simone le chien", lance-t-il en légende d'une photo de sa camarade à quatre pattes en pleine action. L'animal, récemment adopté, fait le bonheur de toute la famille. En effet, Lola Courbet, née des amours de l'animateur avec sa femme Catherine, est elle aussi sous le charme. Sur ses réseaux sociaux, la jolie blonde partage ainsi quelques instants avec Simone, mais pas que.