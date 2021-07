Julien Courbet : Sa fille Lola en couple avec un sportif musclé, photos des amoureux

Avec Lola Courbet, il forme un joli couple. Lui est baraqué, elle est divine. Toujours sur son compte Instagram, la jolie blonde de 21 ans se dévoile toujours plus sensuelle. En bikini ou en petite robe, la jeune femme affiche son corps zéro défaut et fait fondre ses followers. De quoi rendre fier son cher papa Julien Courbet qui avait indiqué sur le réseau social de partage d'images qu'elle était sa "plus belle réussite" !

Rappelons que Julien Courbet et sa femme Catherine ont également eu un fils, Gabin, 19 ans. Plus discret sur les réseaux sociaux, le jeune homme préserve son intimité via un compte Instagram privé.