Julien Courbet : Sa fille Lola en bikini, sublime sirène au corps de rêve

En terme de réussite, Julien Courbet n'est pas en reste. Déjà plus de trente ans qu'il est un visage emblématique du paysage audiovisuel français. Aux commandes de Capital et de Ça peut vous arriver sur M6, il cartonne. Côté vie privée, l'animateur est également comblé, notamment par sa femme Catherine. Ensemble, le couple a deux enfants : Lola (21 ans) et Gabin (19 ans). Sur les réseaux sociaux, la belle jeune femme se dévoile en bikini, telle une sirène.

En vacances au soleil, la belle Lola Courbet partage quelques photos. Samedi 17 juillet 2021, la jolie blonde prend la pose en maillot de bain kaki laissant apparaître son corps de rêve. Joli décolleté, ventre plat et jambes longilignes, la fille du célèbre Julien Courbet est divine. Il faut dire que son bikini signé Luz Collection, marque dont les modèles se vendent entre 95 et 280 euros, met en valeur sa silhouette zéro défaut. En commentaires, les internautes sont sous le charme et enchaînent les compliments.