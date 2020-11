Julien Courbet : Sa fille Lola s'affiche en bikini, c'est une bombe !

Déjà plus de trente ans que Julien Courbet fait partie du paysage audiovisuel français. Avec Sans aucun doute, Les Sept péchés capitaux, Ça peut vous arriver et Capital depuis 2018, l'animateur de 55 ans a largement fait ses preuves. Et en dehors de ses émissions à succès, Julien Courbet est un père de famille ordinaire. Avec son épouse Catherine, il a eu deux enfants : Lola, née en avril 2000 et Gabin, né en décembre 2001. Aujourd'hui âgée de 20 ans, la jeune fille enflamme les réseaux sociaux.

Très active sur Instagram, Lola fait tourner les têtes de ses plus de 2300 followers. La jolie blonde partage son quotidien sur le site de publication d'images. Entre sa passion pour l'équitation et sa vie d'étudiante, elle dévoile quelques photos de vacances. Il faut dire que la jeune femme a pas mal voyagé. La Turquie, la République Dominicaine, Miami, le Costa Rica, les Bahamas, le Montenegro, Rome, Madrid, Méribel ou encore le Cap-Ferret n'ont plus de secret pour Lola.

Lola Courbet : Corps de rêve en bikini

Et en plus de partager de superbes photos des paysages dignes de cartes postales, la fille de Julien Courbet s'affiche en jolie robe, jupe... et surtout bikini qui met en valeur sa silhouette zéro défaut. C'est à s'y méprendre, la belle Lola serait-elle mannequin ? Elle pourrait, mais non. La soeur du jeune Gabin (18 ans) est étudiante à l'ESCE, une grande école de commerce à Paris et Lyon.

Sur sa fiche LinkedIn, Lola précise avoir plusieurs expériences de stage. En 2018, elle a été pendant un mois standardiste à La Concepteria, une société de productions qui appartient... à son père, Julien Courbet. À l'été 2019, la sublime jeune femme a découvert l'univers professionnel de l'Hôtel Barrière Le Fouquet's à Paris. Elle officiait comme stagiaire d'observation dans pas moins de huit services de l'établissement : réception, conciergerie, ressources humaines, service commercial, spa, restauration, housekeeping et room service.

Julien Courbet et son épouse Catherine peuvent être fiers ! D'ailleurs, l'animateur ne cache pas sa complicité avec sa fille. Après l'avoir publiquement félicitée sur Twitter lors de l'obtention du bac, il lui a adressé un tendre message sur Instagram en avril dernier, à l'occasion des 20 ans de Lola. Sa fille, "une sublime réussite" dans sa vie.