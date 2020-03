Julien Courbet torse nu pour le confinement : sa fille Lola se moque de lui

Julien Courbet s'est trouvé un nouveau talent en cette période de confinement, celui de divertir les gens sur Twitter. Chaque jour, l'animateur retranscrit des moments de vie sur son compte officiel, relatant souvent quelques phrases insolites de ses enfants, Lola (20 ans) et Gabin (19 ans). Et ça vaut le détour.

Mais ce samedi 21 mars 2020, le complice de Cyril Hanouna et ex chroniqueur de Touche pas à mon poste a préféré poster une vidéo sur la plateforme social dans laquelle il fait tomber la chemise. Filmé par sa fille, il pose torse nu à côté de son fils et autant dire que l'un apparaît en meilleur forme que l'autre, chose qu'a malicieusement constaté la jeune Lola. "Avant le confinement et après le confinement", l'entend-t-on dire alors qu'elle prend soin de d'abord zoomer sur le physique de son frère puis de son père pour étayer ses propos. Un petit tacle à l'animateur auquel il a répondu l'air grave, mais toujours avec humour bien sûr : "Ça te fait rire ?" Et d'ajouter en légende. "Ma fille a trouvé un moyen pour savoir quand le confinement sera terminé #faitesdesgosses #restezchezvous"

Cette petite mise en scène a beaucoup amusé les internautes, friands de ce genre de divertissement en cette période compliquée. "Merci Julien et tes enfants! Vous êtes trop forts... sens de l'humour de père en fils/fille", "Incroyable talent chez les Courbet", "On peut pas être confiné chez toi Juju ?", "Trop fort vos vidéos à vous tous, merci Juju de nous faire rigoler", peut-on lire en commentaires.