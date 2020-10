Julien Courbet : Sa femme Catherine "menacée", drôle d'anecdote...

Avant de prendre les commandes de Capital tous les dimanches soirs sur M6, Julien Courbet incarnait des émissions phares du PAF. Dans Sans aucun doute, l'animateur aidait, avec l'expertise de professionnels, à régler les soucis juridiques de citoyens : escroqueries, problèmes administratifs ou encore de voisinage. Hors caméras, Julien Courbet a été sollicité dans des situations parfois cocasses. Pour Télé 2 Semaines, il raconte.

Il y a bien des années, l'ancien chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) a vécu un moment amusant. Alors qu'il venait de s'installer dans une maison avec son épouse Catherine, à qui il a dit "oui" en juillet 1998, et leurs enfants Lola (20 ans) et Gabin (18 ans), Julien Courbet a dû faire face aux mots de bienvenue plutôt spéciaux d'un voisin.

Julien Courbet harcelé en soirée, sa femme menacée

"On venait de s'installer à la campagne, dans l'Eure. Ma femme était dans le jardin, se souvient l'animateur de 55 ans. Le voisin s'approche de la barrière et lui dit : 'Attention, les nouveaux. Si vous faites trop de bruit, je vous préviens, j'appelle Julien Courbet !'" Des menaces qui ont amusé la femme de l'animateur, comme il le raconte : "Elle lui a répondu : 'Vous savez quoi ? On va le faire venir tout de suite.' Et je suis sorti de la maison."

Ce n'est pas la seule anecdote de Julien Courbet. Toujours auprès de nos confrères de Télé 2 Semaines, il se souvient d'une soirée passée avec l'équipe de Sans aucun doute à L'Etoile, une boîte de nuit parisienne. "Il était 3 heures du matin, on était tous autour d'une grande table, à côté d'une énorme enceinte, on ne s'entendait quasiment pas. Est arrivé un type qui nous a reconnus et interpellés : 'J'ai un problème avec mon notaire, j'ai besoin que vous m'aidiez...' raconte-t-il. Poliment, on a pris son numéro et on lui a expliqué qu'on le rappellerait. Le gars est reparti, mais il est revenu dix minutes plus tard avec une pile de dossiers." Finalement, Julien Courbet a cédé et a accepté d'aider cet homme. "Il nous avait ruiné la soirée, autant le faire passer à l'antenne", lance-t-il, amusé.