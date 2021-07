Julien Courbet : Un nouveau membre dans la famille, sa fille Lola "déjà gaga"...

Cette nouvelle arrivée dans la famille redonne le sourire à l'animateur, lui qui a récemment vécu des jours difficiles. Le 15 juillet 2021, il a annoncé la mort de sa mère, qui souffrait de la maladie d'Alzheimer. "Maman je ne pensais pas qu'un aussi petit corps puisse contenir autant d'amour. Tu as vécu uniquement pour tes enfants. Tu nous a rendu tellement heureux. Cette fois ci #Alzheimer a gagné. Mais on aura sa peau. Va rejoindre ton mari et tes parents, et veille sur moi. A très vite", avait-il annoncé sur les réseaux sociaux. Une disparition survenue 28 ans après celle de son cher père, tué de façon violente...