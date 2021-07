Julien Courbet, son père tué de façon violente : "Le gars n'a été condamné qu'à trois mois de prison"

Jeudi 15 juillet 2021, Julien Courbet a annoncé une bien triste nouvelle sur Twitter. Sa chère mère est morte, emportée par la maladie. Et bien des années plus tôt, l'animateur de 56 ans a perdu son père. En septembre 2020, dans les pages de TV Grandes Chaînes, il racontait le douloureux souvenir de la disparition de son papa, tué de façon brutale.

C'était en 1993, Julien Courbet avait 28 ans. "Mon père marchait sur un trottoir et a été fauché par un type en voiture qui avait bu trop de bière et a pris la fuite ensuite. On a toujours vécu avec cette question : 'Aurait-il pu être sauvé ?'", s'est souvenu l'animateur de Capital (M6). Et de poursuivre : "Le gars n'a été condamné qu'à trois mois de prison avec sursis. J'avais 28 ans. Ça a été le premier drame de ma vie."

Un épisode très douloureux pour l'animateur, qui perd son père et voit le meurtrier de ce dernier ressortir libre... Il a confié ne vouloir aucun mal à celui qui a ôté la vie de son cher papa. "Mais je ne lui pardonne pas non plus, a-t-il nuancé. Je veux juste qu'il ait conscience de son acte et qu'il explique à ses proches qu'il ne faut pas boire avant de prendre le volant."

Julien Courbet : son père tué par un chauffard ivre, sa mère emportée par la maladie

Face à cette terrible épreuve qu'a été la mort de son père, Julien Courbet a pu compter sur sa mère. Mais en juillet 2021, elle s'est à son tour éteinte. "Maman, je ne pensais pas qu'un aussi petit corps puisse contenir autant d'amour. Tu as vécu uniquement pour tes enfants. Tu nous as rendu tellement heureux. Cette fois-ci #Alzheimer a gagné. Mais on aura sa peau. Va rejoindre ton mari et tes parents, et veille sur moi. A très vite", a écrit l'animateur sur ses réseaux sociaux, annonçant la mort de sa maman des suites de la malade d'Alzheimer.

Il n'a plus ses parents mais est tout de même bien entouré. Sa femme Catherine, qu'il a épousée en juillet 1998, et ses deux enfants Lola (21 ans) et Gabin (19 ans) lui sont sans aucun doute d'un soutien indéfectible en ces moments difficiles pour l'animateur de Ça peut vous arriver, émission déprogrammée sur RTL mais toujours diffusée sur M6.