Julien Courbet en deuil : face à la mort de sa chère maman, il partage un message poignant

Triste nouvelle pour Julien Courbet. Ce 15 juillet 2021, l'animateur s'est saisi de son compte Twitter pour annoncer le décès de sa mère, des suites de la maladie d'Alzheimer. Le présentateur de l'émission Ça peut vous arriver se retrouve malheureusement orphelin, puisqu'il avait déjà perdu son père dans de douloureuses circonstances, à seulement 28 ans.

"Maman je ne pensais pas qu'un aussi petit corps puisse contenir autant d'amour. Tu as vécu uniquement pour tes enfants. Tu nous a rendu tellement heureux. Cette fois ci #Alzheimer a gagné. Mais on aura sa peau. Va rejoindre ton mari et tes parents, et veille sur moi. A très vite", Julien Courbet a-t-il écrit sur le réseau social, en légende d'une récente photo le montrant au côté de sa mère. Les fans de l'animateur de 56 ans étaient déjà au courant de la maladie de sa chère maman, puisqu'il en avait déjà parlé à plusieurs reprises.

"Maman j'ai dû t'expliquer que j'étais ton fils", avait-il partagé en mai dernier, au jour de l'anniversaire de sa mère, toujours sur Twitter. "Si la tête est définitivement ailleurs tes yeux étaient là et ton coeur aussi. Et on a beaucoup rigolé. Bon anniv my little mother #Alzheimer #amour." En septembre dernier, auprès du magazine TV Grandes Chaînes, l'animateur de M6 et RTL s'était confié sur les terribles conséquences que pouvait avoir la maladie d'Alzheimer : "Aujourd'hui, elle a malheureusement la maladie d'Alzheimer. Elle me reconnaît une fois sur dix. C'est une autre épreuve, personne ne mérite une fin de vie comme ça. Mais quand elle me reconnaît, je vous assure que cette 'rencontre' devient un moment de magie."