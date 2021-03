Julien Courbet, sa fille Lola sensuelle en maillot de bain : nostalgique, elle se dévoile en photo

Le sable fin, les cocotiers, l'eau turquoise... Difficile de se projeter dans un cadre de rêve en ces temps moroses où les déplacements sont limités et pourtant, certaines personnalités publiques arrivent encore à nous faire voyager. C'est le cas de Lola Courbet. La magnifique fille de Julien Courbet régale en effet toujours plus régulièrement sa communauté Instagram de photos d'elle. La dernière en date, postée lundi 29 mars 2021, la révèle dans un maillot de bain deux pièces à l'imprimé léopard. Teint hâlé, ventre plat, et décor paradisiaque... Lola Courbet n'a décidément rien à envier aux influenceuses suivies par des millions de followers ! La jolie blonde de 20 ans a également pris soin d'indiquer le lieux où avait été captée l'image, à savoir à Las Catalinas, une ville balnéaire située au nord-ouest du Costa Rica.

Malheureusement pour Lola, il s'agit là d'un lointain souvenir issu de son dernier voyage dans le pays d'Amérique latine, lequel date de décembre 2020. Avec l'arrivée des beaux jours un peu partout en France, l'aînée du journaliste de M6 ne pouvait donc que se sentir nostalgique. "Can't wait to be summer", a-t-elle d'ailleurs légendé, comprenez "J'ai hâte que ce soit l'été".

En attendant, la jeune femme, étudiante en école de commerce, a assurément fait monter la température auprès des internautes. "Trop canon", "Tu es magnifique", peut-on lire à plusieurs reprises. À noter que Lola n'est toutefois pas un coeur à prendre. Elle est même très amoureuse d'un certain Mathis Hanania, lequel est probablement celui qui a immortalisé sa belle en maillot de bain car c'est à ses côtés qu'elle s'est rendue au Costa Rica lors de ses vacances d'hiver.