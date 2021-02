Julien Courbet : Sa fille Lola, 20 ans, s'affiche canon en bikini

On imagine que Lola Coubet a dû en faire craquer plus d'un avec ces polaroids. Malheureusement pour les plus intéressés, la jolie blonde n'est plus un coeur à prendre. Elle est même très amoureuse d'un certain Mathis Hanania, lequel est certainement celui qui a immortalisé sa belle en maillot de bain. Car oui, en se baladant sur son compte Instagram, on découvre que Lola s'est rendue au Costa Rica avec lui lors de ses vacances d'hiver.

Si elle a assurément tous les atouts pour faire les couvertures de magazines ou pour défiler pour les plus grands couturiers, Lola Courbet suit un parcours bien différent. Elle est étudiante à l'ESCE, une grande école de commerce à Paris et Lyon. Sur sa fiche LinkedIn, Lola précise avoir plusieurs expériences de stage. En 2018, elle a été pendant un mois standardiste à La Concepteria, une société de productions qui appartient à son père, Julien Courbet. À l'été 2019, elle a travaillé à l'Hôtel Barrière Le Fouquet's à Paris. Elle y officiait comme stagiaire d'observation et s'est rendue utile au sein de plusieurs services : réception, conciergerie, ressources humaines, service commercial, spa, restauration, housekeeping et room service.

C'est avec sa femme Catherine que Julien Courbet a accueilli leur fille Lola en avril 2000. L'année suivante, en décembre 2001, son petit frère Gabin rejoignait la famille.