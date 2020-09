Julien Courbet : Mort de son père, maladie de sa mère... ses terribles confidences

Julien Courbet est un homme heureux. Depuis 2018, le présentateur de 55 ans officie sur M6 en présentant notamment Capital. Il travaille également à la radio, sur RTL avec l'émission Ça peut vous arriver. Personnellement, il est aussi un homme comblé grâce à son épouse Catherine et leurs enfants Lola (20 ans) et Gabin (18 ans). Mais comme tout le monde, il a vécu des drames. Et le plus grand de sa vie est la mort de son papa. Un événement sur lequel il est revenu auprès de TV Grandes Chaînes.

Julien Courbet s'est confié comme rarement sur sa famille. Malgré ses emplois du temps parfois chargés, il a mis un point d'honneur à rester proche de ses deux enfants, sa "plus belle réussite". "J'ai toujours été un papa poule très présent. Ma relation avec Lola et Gabin est incroyable. Ça s'explique peut-être par le fait que je n'ai pas pu beaucoup communiquer avec mon père quand j'étais gamin. Il était commercial et partait avec son break toute la semaine. Le week-end, on ne discutait pas trop. C'était un peu comme dans la chanson de Daniel Guichard, Mon vieux.", a-t-il confié.

La maladie de sa maman

Ce n'est que peu de temps avant la mort de son papa qu'ils ont commencé à se rapprocher. Alors que Julien Courbet n'avait que 28 ans, il a appris que son père était parti trop tôt à cause d'un homme qui avait trop bu. "Mon père marchait sur un trottoir et a été fauché par un type en voiture qui avait bu trop de bière et a pris la fuite ensuite. On a toujours vécu avec cette question : 'Aurait-il pu être sauvé ?' Le gars n'a été condamné qu'à trois mois de prison avec sursis. J'avais 28 ans. Ça a été le premier drame de ma vie", s'est souvenu l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste. Malgré tout, il n'en veut pas à la personne qui lui a enlevé son père et ne lui souhaite aucun mal : "Mais je ne lui pardonne pas non plus. Je veux juste qu'il ait conscience de son acte et qu'il explique à ses proches qu'il ne faut pas boire avant de prendre le volant."

L'un des plus grand regrets de Julien Courbet est que son papa n'ait pas eu la chance de voir son ascension dans le monde de la télévision. "Il devait venir me voir quelques jours plus tard pour la première fois sur un plateau télé", a-t-il raconté. Fort heureusement, il a pu compter sur sa maman pour le soutenir à l'époque. Mais aujourd'hui, le père de famille craint pour sa santé. "Aujourd'hui, elle a malheureusement la maladie d'Alzheimer. Elle me reconnaît une fois sur dix. C'est une autre épreuve, personne ne mérite une fin de vie comme ça. Mais quand elle me reconnaît, je vous assure que cette 'rencontre' devient un moment de magie", a-t-il déclaré. Des confidences bouleversantes.

L'intégralité de l'interview de Julien Courbet est à retrouver dans le magazine TV Grandes Chaines du 28 septembre 2020.