Julien Courbet et la mort tragique de son père : "On doit vivre avec ça..."

À 54 ans, Julien Courbet est papa de deux enfants et il a une vie professionnelle bien remplie. Bientôt de retour avec l'émission Qui veut être mon associé ? sur M6, l'animateur multiplie les interventions à la télévision mais aussi à la radio, notamment pour faire la promotion de son nouveau spectacle intitulé Jeune et Joli à 50 ans. Invité dans l'émission Ça fait du bien présentée par Anne Roumanoff sur Europe 1, l'animateur s'est confié sur la mort de son père, survenue alors qu'il n'avait que 28 ans.

"À l'époque, j'étais à la Réunion chez un copain qui a été prévenu par ma soeur et qui a mis trois heures à me l'annoncer. Ce qui est terrible, c'est la brutalité. Il marche sur le trottoir et un type bourré le renverse...", explique l'animateur de 54 ans, encore ému à l'évocation de ces souvenirs douloureux. "Là où ça devient glauque et dramatique, c'est qu'on ne sait pas s'il est mort à ce moment-là parce que le type s'est sauvé après l'avoir percuté en pleine nuit", ajoute-t-il.

La suite, Julien Courbet l'a très mal vécue, d'autant plus que, selon lui, son père aurait peut-être pu être sauvé. En effet, l'homme qui l'a renversé s'est rendu de lui-même à la gendarmerie afin de déclarer le vol de sa voiture pour parer à toute éventualité. "La police a senti qu'il était très nerveux mais a attendu 6h du matin, heure à laquelle on peut faire des perquisitions, pour aller chez lui et trouver les clefs de la voiture sous le matelas. On aurait peut-être pu le sauver si on avait appeler une ambulance", raconte-t-il avant de conclure, fataliste : "On doit vivre avec ça..."

Un drame qui a probablement été le déclencheur de son envie d'aider les gens. Ainsi, de 1994 à 2008, il est devenu l'animateur vedette de l'émission Sans aucun doute (TF1), dans laquelle il tentait de venir en aide aux téléspectateurs confrontés à des soucis juridiques importants. "Avant ça, mes grands-parents rapatriés d'Algérie ont refait leur vie très modestement et mon grand-père vendait des montres de porte à porte. Il s'est fait escroquer par un type. Il n'avait quasiment rien, (...) ça l'a ruiné. Je me suis dis 'merde, c'est pas normal'. Alors je pense que tout ça a fait que je prends plaisir à aider les gens."

Des expériences de vie dramatiques mais qui lui auront permis de trouver sa voie...