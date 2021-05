Julien Courbet, bouleversé par la maladie de sa mère : "J'ai du t'expliquer que j'étais ton fils..."

Le 23 mai 2021, Julien Courbet a partagé un cliché de famille très touchant à l'occasion de l'anniversaire de sa maman sur Twitter. Côte à côte, mère et fils prennent un selfie et sont complices sur une photographie en noir et blanc. Oui mais la réalité est plus triste. Peiné de voir sa maman perdre la mémoire à cause de la maladie d'Alzheimer, l'animateur a confié que celle-ci ne le reconnaissait plus.

"Maman j'ai du t'expliquer que j'étais ton fils" a-t-il écrit sur Twitter. Optimiste et très tendre avec sa maman, le présentateur de 56 ans a confié à quel point il aimait la retrouver et passer du temps avec elle, qu'elle le reconnaisse ou non. "Si la tête est définitivement ailleurs tes yeux étaient là et ton coeur aussi. Et on a beaucoup rigolé. Bon anniv my little mother #Alzheimer #amour", a-t-il écrit sur Twitter.