Julien Courbet annonce la mort d'un être pour qui il a eu "un vrai coup de foudre"

Julien Courbet a perdu le sourire mardi 9 février 2021. L'animateur de M6 est malheureusement endeuillé par la mort d'un être cher à son coeur comme il l'a annoncé sur Twitter.

Le papa de Lola (20 ans) et Gabin (19 ans) a perdu son chien Vega, son compagnon à quatre pattes qui l'a accompagné pendant de nombreuses années. Sur la plateforme sociale, Julien Courbet a partagé sa douleur avec les internautes en postant une vidéo d'un peu plus de 2 minutes retraçant ses meilleurs moments passés avec Vega et avec pour fond le célèbre tube des Beach Boys, Wouldn't it be nice. Une chanson apparemment très symbolique. "Vega, je ne pensais pas que je pourrai aimer un chien à ce point et qu'un chien pourrait m'aimer autant. Quand on s'est vu au refuge pour la première fois, ce fut le vrai coup de foudre. Merci de nous avoir rendu si heureux. Cette chanson résume notre coup de foudre. A bientôt, je t'aime", a-t-il légendé avec émotion.

En commentaires, Julien Courbet a pu compter sur la compassion bienveillante de ses abonnés, dont certains ne connaissent que trop bien le chagrin de perdre ces petites boules de poils qu'on aime tant. "Elle est au Paradis des chiens, en paix, après une belle vie à vos côtés... Magnifique hommage !", "Courage, nos amis sont toujours avec nous dans nos coeurs et ils veillent sur nous", l'a-t-on réconforté.