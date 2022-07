Julien Courbet papa : rare photo avec sa fille Lola, elle est canon !

Tout sourire, Julien Courbet s'est affiché au côté de sa fille. Lunettes de soleil sur le nez, Julien et Lola prennent la pose sur un bateau, casquettes de compétition vissées sur la tête, sur fond d'océan Atlantique : "Les femmes "captain" dirigent, les hommes crew exécutent et c'est très bien comme ça" indique-t-il en légende. Si les fans se sont montrés enjoués à l'idée de voir Julien Courbet tout sourire, sa fille Lola leur a fait autant d'effet !

"Super photo", "Quelle fierté d'avoir une si jolie fille", "Trop belle", "Magnifique photo de Lola et de son papa", "Elle est magnifique, vous devez être fier", "Lola est magnifique, félicitations aux parents" se sont exclamés les internautes. A 22 ans, la jeune femme fait donc déjà sensation. Les téléspectateurs ne devraient toutefois pas la voir sur les écrans pour suivre la voie de Julien Courbet. En étude de commerce et passionnée de mode, Lola pourrait bien monter sa propre société à l'avenir et compter, en cas d'arnaques, sur le soutien et l'expertise de son célèbre papa !