Julien Courbet : Sa fille Lola en bikini à l'autre bout du monde, photos de son "corps de folie"

C'est l'été avant l'heure pour Lola Courbet ! La fille de Julien Courbet âgée de 21 ans a la chance de profiter actuellement de vacances au Pérou. Et sur Instagram, elle ne manque pas de documenter quotidiennement son voyage à l'autre bout du monde avec sa communauté.

Chambre romantique avec vue sur la mer, dîners au coucher du soleil, après-midi sur la plage ou encore balades dans les rue de la capitale Lima... Lola Courbet fait assurément voyager ses quelques milliers d'abonnés ! La charmante blonde ne se prive pas non plus de dévoiler en photos sa silhouette de rêve, notamment dans un maillot de bain deux pièces issu de la griffe des Landes Albertine. Des clichés captés "juste avant les coups de soleil", ironise-t-elle en légende de sa publication. Et sur les images, la jeune femme a tout l'air d'une top model professionnelle, divine et naturelle.

D'ailleurs, les internautes sont nombreux à avoir complimenté son "corps de folie". "Sublime", "Magnifique", "T'es une bombe", "Canon", "Fan de toi", peut-on lire entre autres.